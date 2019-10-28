PiterTV покажет в прямом эфире матч Федеральной регбийной лиги "Барс" - "Варяг"

Болеем за наших! Спорт в прямом эфире от канала PiterTV и GGBet.

Коронавирусные ограничения оставили многих петербуржцев без любимых спортивных мероприятий. Вход на большинство арен Петербурга до сих пор закрыт или ограничен. От этого страдают и зрители, и спортивные федерации. Интернет-телевидение ПитерТВ делает болельщиков и спортсменов ближе. Мы запускаем серию прямых эфиров самых зрелищных соревнований нашего города.

В ближайшую субботу, 13 марта, вместе с вами наблюдаем за игрой Федеральной регбийной лиги между командами "Барс" (Санкт-Петербург) и "Варяг" (Великий Новгород). Обе команды считаются фаворитами северо-западного дивизиона, так что встреча обещает быть зрелищной и напряженной.

Нас ждут 2 часа захватывающей борьбы, настоящее регби: следить за игрой можно в разделе "Наши трансляции" и в сообществе Piter.TV во "ВКонтакте".

Партнер трансляции - легальная букмекерская компания GGBET.RU.