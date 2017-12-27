На Мебельной улице угонщик пытался продать авто, забыв про полицейскую базу украденных машин

В Приморском районе несообразительный преступник попытался продать угнанную машину.

В Приморском районе Петербурга угонщик "забыл", что у полиции есть база украденных автомобилей.

Сообщается, что в отделении МРЭО по Мебельной улице, 21 корпус 1 обратилась 24-летняя петербурженка, которая хотела перерегистрировать на себя автомобиль. Однако, выяснилось, что машина “Ауди А6” числится среди угнанных иномарок.

По информации от свидетельницы, девушка “купила” машину 13 января. Вместе с продавцом они приехали в МРЭО, чтобы переоформить транспортное средство на новую владелицу. Как только мужчина понял, что ему не удастся провернуть “финт” с перепродажей краденного имущества, он скрылся на машине в неизвестном направлении. Деньги пострадавшая так и не успела передать.