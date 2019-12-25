Письма жены Александра III выставили на аукцион за 2,4 млн рублей

Письма, датированные 1896 годом, написаны на простой бумаге, без вензелей и водяных знаков.

На аукцион были выставлены 33 собственноручных письма императрицы Марии Федоровны, адресованных её сыну, великому князю Георгию Александровичу. Лот разместили на сайте аукционного дома "Литфонд".

Письма, датированные 1896 годом, написаны на простой бумаге, без вензелей и водяных знаков. Каждое письмо начинается с фразы "Мой милый дорогой душка Georgie!". Основная часть писем написана на французском языке. Супруга Александра III пишет о каждодневных занятиях, поездках в церковь, встречах и памятных датах.

Лот обладает коллекционной ценностью музейного уровня. Стартовая цена составляет 2,4 млн рублей.

Фото: litfund.ru; Википедия (общественное достояние)