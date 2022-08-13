Писателя Рушди доставили в больницу с ранением шеи

Ранее за смерть автора в Иране была объявлена многомиллионная награда.

Британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди доставили в больницу с ранением шеи. Трагедия произошла в пятницу 12 августа в Нью-Йорке. На мужчину напали перед тем, как он должен был выступить на базе Института Чаутоква. В настоящее время полиция американского штата расследует данное преступление. Известно, что злоумышленник был вооружен холодным оружием. Его удалось задержать. Подозреваемый выбежал на сцену к спикеру, после чего атаковал самого Рушди, а также его интервьюера. Уточняется, что местный интервьюер получил легкую травму головы.

Рушди получил… ножевое ранение в шею и был доставлен на вертолете в местную больницу. Его состояние пока не известно. полиция штата Нью-Йорк

Напомним, что Роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире. Эту работу назвали антиисламской. Аятолла из Ирана Рухолла Хомейни публично проклял писателя в своей фетве и приговорил его к смерти. В связи с угрозами британцу пришлось скрываться, а его труд запретили во многих странах. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.

В Кудрово пассажир ранил таксиста и себя ножом.

Фото и видео: Telegram / SHOT