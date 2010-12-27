Пиротехники взорвали автомобиль на Комендантском проспекте

В воскресенье, 30 июня, петербуржцы стали свидетелями взрыва автомобиля. Машину уничтожили ради съемки фильма. Об этом рассказали пользователи социальных сетей.
Съёмочной площадкой стала территория у строящегося жилого комплекса "Легенда" на Комендантском проспекте. Легковой автомобиль был припаркован возле дороги, а рядом с ним два актёра разыгрывали сцену с задержанием. Буквально через пару выкриков автомобиль взорвался, слегка напугав собравшихся возле съёмок зевак.
Какой именно фильм или сериал снимали, пока узнать не удалось.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что в торговом центре Кронштадта произошел взрыв газа.
Фото: vk.com/gk_kamenka
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