В торговом центре Кронштадта произошел взрыв газа

Из здания эвакуировали 100 человек, один пострадал.

Вчера утром в торговом центре "Кронштадтский дом бытовых услуг" на проспекте Ленина прогремел взрыв, сообщил АН "Оперативное прикрытие".

По данным издания, полулитровый газовый баллон взорвался в половине одиннадцатого утра на третьем этаже четырехэтажного здания, где ведутся ремонтные работы. Происшествие случилось во время пайки медных труб при монтаже кондиционера. Взрывной волной выбило стекла в туалете и частично повредило стены.

Из торгового центра эвакуировали сто человек. Мужчина, выполнявший работы, получил ожог правой кисти. Помощь медиков ему не понадобилась.

Ранее Piter.TV сообщал, что около аэропорта "Пулково" найдены снаряды времен ВОВ.

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