Пилот упал с летающего российского электромотоцикла от фирмы Hoversurf Scorpion. Испытания прошли в Дубае и попали на видео.
На кадрах видно, как пилот поднимается вверх на мотоцикле, который оснащён четырьмя винтами. Он работает по принципу квадрокоптера. Сначала испытатель ещё питылся маневрировать, однако потом приступил к снижению высоты.
Сообщается, что пилот не пострадал, но электромотоцикл разбился.
Устройство представили в Дубае в 2017 году. Летающий байк был предназначен для патрулирования местности полицией.
Ранее в ДТП с мотоциклом на Петергофском шоссе пострадал 8-летний мальчик.
Видео: Youtube/ HOVERSURF OFFICIAL
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