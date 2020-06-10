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Пилот упал с летающего российского электромотоцикла

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Сообщается, что пилот не пострадал, но электромотоцикл разбился.

Пилот упал с летающего российского электромотоцикла от фирмы Hoversurf Scorpion. Испытания прошли в Дубае и попали на видео.

На кадрах видно, как пилот поднимается вверх на мотоцикле, который оснащён четырьмя винтами. Он работает по принципу квадрокоптера. Сначала испытатель ещё питылся маневрировать, однако потом приступил к снижению высоты.

Сообщается, что пилот не пострадал, но электромотоцикл разбился.

Устройство представили в Дубае в 2017 году. Летающий байк был предназначен для патрулирования местности полицией.

Ранее в ДТП с мотоциклом на Петергофском шоссе пострадал 8-летний мальчик.

Видео: Youtube/ HOVERSURF OFFICIAL

Теги: авария, дубай, испытания, электромотоцикл
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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