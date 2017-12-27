Пицца: настоящая любовь не проходит, уходят люди

Не так давно в Ледовом дворце состоялось главное музыкальное событие года премия Золотой Граммофон 2017. Канал Piter.TV побывал на этом мероприятии и пообщался с группой Пицца.

Ни для кого не секрет, что у этой музыкальной группы очень много лирических композиций и все они о любви. Нашим корреспондентам стало интересно, почему так, и они решили узнать, случается ли по мнению группы это возвышенное чувство раз и навсегда.

Настоящая любовь не приходит и не уходит, она вообще с тобой всегда. Появляются люди, которых ты любишь или не любишь. А сама любовь с тобой в сердце всегда. Поэтому, все, что мы поем – о любви. О любви в жизни и о жизни в любви. Пицца

Самым важным в жизни Сергей Приказчиков считает детей, а коллеги по группе с ним соглашаются:

Самое главное это – дети, а мама – тоже самое главное в жизни, потому что у нее дети – мы. В общем, дети и мамы – это замкнутый круг важных моментов в жизни!

Музыканты считают, что творчество в их жизни стоит в одной линейке с воздухом, едой и жизнью вообще. Поэтому на вопрос корреспондента Piter.TV о конфликте личной жизни и творческого процесса отвечают следующее:

Это идет параллельно, у нас не разделяется, если близкий человек тебе говорит, ты слишком много времени творчеству уделяешь, а мне мало - это не твой человек. Твой – так тебе никогда не скажет.

Видео: Piter.TV

Михаил Половинчук, Дарья Молчанова, Надежда Путинцева