Physical Review Letters: лазер разбил струю жидкости на однородные капли

В Китае усилили воздействие светового луча на объекты.

Physical Review Letters заявили о том, что лазер разбил струю жидкости на однородные капли. Такого результата при работах удалось добиться китайским специалистам. Они облучали аппаратом непрерывно текущую струю воды. По итогам опытов капли в струе стали двигаться упорядоченно. Этот эффект ученые связывают с давлением светового потока на объекты.

Эксперты рассказали, что ранее уже создавали лазерные пинцеты. В мире также существуют паруса, которые надуваются за счет солнечного ветра. Во время последнего тестирования лазер множество раз отражался и преломлялся в воде. Это сделало его воздействие достаточно сильным. В Китае уточнили, что проблема содержится в том, что при затратах одного ватта энергии на световой луч давление получается всего в нескольких наноньютонах. Для того, чтобы от направленного луча света прокатился один мячик, потребуется задействовать очень мощный энергетически блок электростанции. В опыте же КНР удалось значительно усилить воздействие луча на объект.

NASA представило карту, на которой можно отслеживать астероиды.

Фото и видео: physics.aps.org