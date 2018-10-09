Блюзовой певице Бет Харт стало плохо во время концерта в Петербурге

Артистка почувствовала себя плохо на сцене и не смогла выйти к поклонникам после выступления.

Американской певице, мировой звезде блюзовой сцены Бет Харт стало плохо во время концерта в БКЗ "Октябрьский" в Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.

Артистка почувствовала недомогание прямо на сцене и, по словам зрителей, много сидела и держалась за живот. Однако, несмотря на плохое самочувствие, певица пела исключительно вживую и отработала программу до конца.

После завершения концерта на выходе из БКЗ собралась целая толпа поклонников. Однако Харт не смогла выйти к ним. Организатор сообщила, что артистка плохо себя чувствует и не может провести автограф-сессию и сфотографироваться с фанатами.

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Видео: Instagram / victoriaspirova