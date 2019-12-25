Звезда показала в Instagram следы от побоев бывшего возлюбленного.

Певица Тося Чайкина показала следы избиения Ассаи. Об этом артистка написала в своем Instagram-аккаунте. Она не стала уточнять имя человека, от которого подвергалась домашнему насилию. Однако девушка намекнула в комментариях к собственному посту, что им является ее экс-возлюбленный Алексей Косов. Чайкина выложила фотографию со следами избиения. По словам певицы, впервые она подверглась нападению в августе 2016 года. Перед этим пара гастролировала вместе.

Я была избита. Настолько, что мое тело было все в синяках, мне было тяжело дышать и двигать конечностями, мое лицо опухло от синяков, порванная мочка уха, кровоподтеки на шее, боли и головокружение прокомментировала пострадавшая

Тося Чайкина рассказала, что спустя два месяца после избиения ее избранник сделал ей предложение руки и сердца. Артистка добавила, что в их отношениях ничего не изменилось, а "все вышесказанное повторялось неоднократно". Мужчина расстался с возлюбленной в августе 2017 года. Он привез ее вещи и заявил, что уходит от нее.

Тося Чайкина: "Творчество и настроение влияют на мою прическу".



