Тося Чайкина: "Творчество и настроение влияют на мою прическу"

Петербургская певица, композитор Тося Чайкина. Её можно встретить на многих крупных музыкальных фестивалях, таких как STEREOLETО, VK Fest, а совсем скоро она примет участие в фестивале ZAVTRA. Девушка из музыкальной семьи, однако, в отличие от родителей, которые работают в жанре классики, Тося выбрала современную музыку. Выступала в составе "Ассаи" и "Sunsay". Певица рассказала PITER.TV, что влияет на ее творчество и почему она так часто меняет свой образ.

- Ты очень часто меняешь образы, и сегодня новая очень классная прическа. Скажи, как это влияет на тебя, на творчество? Или творчество влияет на твою прическу?

- Творчество и настроение влияет на мою прическу. Но творчество - это продолжение моего настроения и вот ощущения. Я чувствую себя более женственной с этими прекрасными канекалоновыми волосами.

- Они тебе очень идут. И еще вопрос, смотри, после проекта песни, насколько сильно все-таки изменилась твоя жизнь? Ты и до этого была популярной в Петербурге, тебя очень любила петербургская публика и не только. Как сейчас? Удается ли совмещать обычную жизнь с выступлениями, съёмками постоянными?

- У меня пока нет мирового турне, поэтому все четко. А в плане, ну, в плане распределения времени - все с этим четко. После "ПЕСЕН" я получила 100 процентное подтверждение, что я "Дорн в юбке", "Дорн самка", "женщина-Дорн". После песен это прям основное.



- А сам Дорн в курсе, что ты "Дорн-самка"?

- Да, я ему кстати говорила еще до песен, когда он приезжал с концертом - это было до съёмок даже. Я говорю "ты знаешь, меня периодически женщиной-Дорном называют" он говорит "о, так это круто!"