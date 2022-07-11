Певица Саша заявила о поддержке спецоперации России

Она также выразила мнение, что Украина находится под управлением коллективного Запада.

Певица Александра Антонова, известная под псевдонимом Саша, заявила о поддержке спецоперации России на Украине. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу "Осторожно: Собчак".

По словам исполнительницы, действия России по защите Донбасса являются необходимыми. Она также выразила мнение, что Украина находится под управлением коллективного Запада.

Я смотрю на нее как на удаление какой-то раковой опухоли, которую рано или поздно придется удалить. Это больно, это очень больно. Саша, певица

Ранее мы сообщали, что Агутин толкнул поклонника во время концерта в Миассе.

Видео: YouTube / Осторожно: Собчак