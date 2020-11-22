Певица Саша Алмазова выпустила свой первый сольный трек "Оркестр"

Петербургская певица, лидер группы "Саша Алмазова и Non Cadenza" Саша Алмазова представила публике свой первый сольный трек "Оркестр".
Через композицию певица доносит до слушателя, как важно найти себя настоящего, свободу и вдохновение внутри себя. По мнению Алмазовой, люди зачастую ищут вдохновение в другом человеке, забывая про свой "внутренний" голос.
Эта песня сразу о многом, но больше всего о том, как много потенциала, силы, музыки и красоты у нас внутри.
Саша Алмазова, певица
Саша Алмазова – российская певица, композитор и поэт. Более 15 лет является лидером коллектива "Саша Алмазова и Non Cadenza". За это время группа выпустила три альбома и несколько композиций.
Ранее мы писали, что группа "Мураками" выпустила новый сингл "Ночь".
Фото: ВКонтакте / Александра Алмазова
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все