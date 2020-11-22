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Певица Саша Алмазова выпустила свой первый сольный трек "Оркестр"
Сегодня, 16:33
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Певица Саша Алмазова выпустила свой первый сольный трек "Оркестр"

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Песня доступна на всех цифровых площадках.

Петербургская певица, лидер группы "Саша Алмазова и Non Cadenza" Саша Алмазова представила публике свой первый сольный трек "Оркестр". 

Через композицию певица доносит до слушателя, как важно найти себя настоящего, свободу и вдохновение внутри себя. По мнению Алмазовой, люди зачастую ищут вдохновение в другом человеке, забывая про свой "внутренний" голос. 

Эта песня сразу о многом, но больше всего о том, как много потенциала, силы, музыки и красоты у нас внутри. 

Саша Алмазова, певица

Саша Алмазова – российская певица, композитор и поэт. Более 15 лет является лидером коллектива "Саша Алмазова и Non Cadenza". За это время группа выпустила три альбома и несколько композиций.

Ранее мы писали, что группа "Мураками" выпустила новый сингл "Ночь".

Фото: ВКонтакте / Александра Алмазова

Теги: оркестр, саша алмазова, трек
Категории: Музыка, Культура, Новости России, Лента новостей,

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