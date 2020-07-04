Певица Мать Toreza провела в Петербурге акцию против домашнего насилия

Цель акции — призвать жертв не замалчивать проблемы и обращаться за помощью, а свидетелей домашнего насилия — не быть равнодушными и помогать.

В субботу, 4 июля, певица и феминистка Мать Toreza провела в Петербурге акцию против домашнего насилия. Об этом стало известно из официальной группы исполнительницы в социальной сети "Вконтакте".

Известно, что акция проходила в Выборгском районе города. Клетку, в которой находилась певица, установили на площадке для бытовых отходов. К прутьям была прикреплена табличка с надписью "Не выношу сор из избы", отсылающая к известной пословице.

Через некоторое время к девушке начали подходить люди, которые забрасывали в клетку мешки с мусором. Отмечается, в этом случае клетка символизировала дом, а мусор "неконструктивные конфликты, побои, другое насилие".

Цель акции — призвать жертв не замалчивать проблемы и обращаться за помощью, а свидетелей домашнего насилия — не быть равнодушными и помогать.

Истинные масштабы проблемы семейного насилия неизвестны, потому что в нашем обществе принято эту тему замалчивать. "Зачем выносить сор из избы?" - слышим мы отовсюду с детства, и люди держат свой "сор" при себе. Поэтому многим кажется, что и проблемы-то нет. А раз ее нет, зачем ее решать. Отметила Мать Toreza

Ранее мы писали, что в Петербурге первые женщины-машинисты приступили к обучению.

Видео/фото: vk.com/mother_toreza, vk.com/rebra_evi