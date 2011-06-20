Певица Efendi с композицией Mata Hari представит Азербайджан на "Евровидении"

Песня Mata Hari победила в национальном отборе из 229 композиций азербайджанских и иностранных авторов.

Певица Efendi с композицией Mata Hari в этом году представит Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение". Информацию опубликовали на официальном сайте конкурса.

Песня Mata Hari победила в национальном отборе из 229 представленных композиций. В 2011 году Азербайджан выиграл "Евровидение", конкурс проходил в Дюссельдорфе. Тогда победу стране принесли Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал.

Конкурс "Евровидение" должен был проходить с 12 по 16 мая 2020 года в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Теперь планируется, что финал "Евровидения-2021" пройдет 22 мая в том же городе.

На прошлой неделе определился участник от России на песенный конкурс.

Видео: Youtube/Eurovision Song Contest