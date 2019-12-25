Петроградский район больше всех пострадал от урагана

Специалисты устраняют последствия урагана, бушевавшего в течение четырех дней.

В понедельник, 14 сентября, специалисты служб комитета по благоустройству продолжали устранять последствия урагана, который бушевал в Петербурге четыре дня.

Так, работники распиливают и вывозят поваленные и сломанные деревья, приводят в порядок подведомственные территории. Работы будут вестись до 18 сентября. Отмечается, что ветер повалил 563 дерева, 62 из них упали на проезжую часть и тротуары. В выходные пострадали 4 дерева в Муринском парке, 8 – в парке Сосновка. На четной стороне набережной канала Грибоедова стихия повалила 3 липы. В Петровском парке в Кронштадте рухнули 4 клена. Сильно пострадал Выборгский район, где упали 12 деревьев.

Больше всех пострадал Петроградский район: за четыре дня ветер повалил 95 деревьев.

Ранее мы писали, что в Петербурге ураган повалил на автобус знак пешеходного перехода и сломал светофор.

Фото: pixabay