Петрикирхе представила афишу февральских концертов

Концерты состоятся 19, 26, 27 и 28 февраля.

В среду, 10 февраля, церковь Святых Петра и Павла Петрикирхе в Петербурге представила афишу концертов, которые пройдут до конца месяца. Анонсировано 4 мероприятия.

19 февраля пройдет концерт "Вивальди.Лучшее". Организаторы собрали в программе то, что можно было бы выпустить на воображаемом альбоме "Лучшее". В том числе зрители услышат знаменитое произведение "Времена Года".

26 февраля петербуржцы и гости города услышат 10, возможно, величайших органных произведений всех времён. Каждое из сочинений, вошедших в концерт, является в своем роде уникальным.

На следующий день, 27 февраля, анонсирован концерт необычного формата: "Бах vs. Шопен: Орган vs. Рояль". Организаторы отмечают, что сравнивать двух гениев никто не будет, однако послушать произведения Баха и Шопена в одном концерте будет, как минимум, интересно.

28 февраля в стенах Петрикирхе пройдет концерт, который обязательно приблизит весну.

Величественное звучание органа, утончённый клавесин - а также прекрасные сопрано, флейта и рояль ждут вас на концерте "ЗАВТРА ВЕСНА" отметили организаторы.

Цена билетов на концерты начинается от 1000 рублей. Напомним, Петрикирхе располагается на Невском проспекте, 22-24.

Ранее мы писали, что в канун дня всех влюбленных в Петербурге пройдет романтический концерт органной музыки.

Фото: предоставлено организаторами