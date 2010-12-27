Петербуржским художникам предложили украсить город

Они должны будут спроектировать арт-объекты в стиле Петербурга петровского времени.

Комитет по градостроительству и архитектуре намерен сделать из Петербурга литературный город. Сообщает пресс-служба ведомства.

Целями проведения конкурса являются формирование индивидуального, исторического и тематического облика оформления территорий центральных районов города, а также создание современной комфортной городской среды с учетом культурных, исторических традиций отметили в комитете

Так, для выполнения программы в комитете решили провести открытый конкурс среди художников, архитекторов и дизайнеров Петербурга.

В документе заявлены 3 тематики: "Образ Санкт-Петербурга – литературный Санкт-Петербург", "История Санкт-Петербурга – Санкт-Петербург петровского времени" и "Архитектурный облик города – традиции ленинградского авангарда".

Все арт-объекты, которые создадут деятели искусства, разместят в центр города.

Семинар для желающих принять участие в конкурсе пройдет 4 сентября в здании комитета по градостроительству и архитектуре.

В ведомстве отметили, что за лучшие работы конкурсанты получат денежное вознаграждение. Победителя же объявят в конце сентября.

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