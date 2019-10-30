Прокуратура освободила петербурженку от фиктивного брака с иностранцем

Мужчина женился на женщине, чтобы получить гражданство России.

Жительница Московского района Петербурга обратилась в прокуратуру города, желая расторгнуть фиктивный брак с иностранцем. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Женщина выяснила, что мужчина женился на ней лишь для того, чтобы получить гражданство России. Такое положение дел ее не устроило, и она обратилась за помощью в прокуратуру.

Во время проверки было установлено, что иностранец не стремился создать семью с женщиной, ему нужен был лишь штамп в паспорте. Как известно, после заключения брака с гражданкой России иностранец может претендовать не только на гражданство страны, но и на имущество супруга.

По результатам проверки в суд было направлено исковое заявление о признании брака недействительным со дня его заключения. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме и аннулировал фиктивный брак.

Ранее мы писали, что петербуржцам разрешили заключать брак в торжественной обстановке с 29 июня.

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