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Петербурженке на голову упала лопата
Сегодня, 11:36
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Петербурженке на голову упала лопата

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Инцидент произошел на Пулковской улице.

На жительницу Петербурга упала лопата. Инцидент произошел, когда 23-летняя девушка шла по Пулковской улице. 

По информации  78.ru, 1 апреля женщина попала в больницу. Сейчас она находится в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Пострадавшая рассказала, что получила травму головы, когда проходила магазин "Улыбка радуги". Из окна дома на нее упала лопата. 

Правоохранители проводят проверку. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти во время ДТП погибла восьмимесячная девочка.

Фото: Piter.tv

Теги: пулковская улица, скорая помощь, упала лопата на голову
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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