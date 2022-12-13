Петербурженке на голову упала лопата

Инцидент произошел на Пулковской улице.

На жительницу Петербурга упала лопата. Инцидент произошел, когда 23-летняя девушка шла по Пулковской улице.

По информации 78.ru, 1 апреля женщина попала в больницу. Сейчас она находится в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Пострадавшая рассказала, что получила травму головы, когда проходила магазин "Улыбка радуги". Из окна дома на нее упала лопата.

Правоохранители проводят проверку. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv