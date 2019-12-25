Петербурженка во время ссоры пырнула ножом 16-летнего брата

Установлено, что семья на учёте не состоит, подобных ситуаций раньше не происходило. Проводится проверка.

В Адмиралтейском районе Петербурга во время конфликта взрослая сестра ударила ножом несовершеннолетнего брата. Об этом стало известно Piter.TV.

Днем 28 июня в полицию обратилась девушка с сообщением о том, что её избили в доме на 8-й Красноармейской улице. Прибывшие полицейские установили, что во время конфликта 21-летней сестры с 16-летним братом девушка ударила девятиклассника кухонным ножом в правое бедро. Школьника после оказания помощи медики отпустили домой.

Установлено, что семья на учёте не состоит, подобных ситуаций раньше не происходило. Проводится проверка.

Ранее в квартире на Дыбенко нашли трупы молодых мужчины и женщины.

Фото: Piter.tv