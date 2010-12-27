В Приморском районе педофил больше года насиловал 12-летнюю дочь знакомой

В Петербурге полиция разбирается с белорусским педофилом.

В Приморском районе петербурженка сообщила в полицию на собственного любовника. Несовершеннолетняя девочка созналась в том, что сожитель знакомой ее матери приставал к ней. Более года преступник совершал сексуальное насилие над пятиклассницей.

Узнав о случившемся, 35-летняя местная жительница позвонила в правоохранительные органы в половине первого ночи 17 апреля. По ее сведениям, мужчина всей ее жизни много раз насиловал 12-ти летнюю школьницу. Это продолжалось в период с июня 2016 года по апрель 2018 года.

В настоящее время представители Следственного комитета выясняют обстоятельства случившегося. Они недоумевают, как педофил мог скрывать свои намерения в течение такого длительного времени, не вызвав подозрения у взрослых. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. В педофилии подозревается 45-летний белорус, который официально не трудоустроен и проживает в Петербурге без регистрации.