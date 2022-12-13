Петербурженка спасла застрявшую на дереве кошку

У бездомного животного появилась хозяйка.

В Петербурге женщина спасла кошку, которая застряла на дереве. Инцидент произошел еще 20 марта на улице Солдата Корзуна, 13. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".

Жильцы сильно испугались за мяукающую чернушку. Они обратились в МЧС и вызвали волонтеров "Кошкиспаса". Пожарная машина не смогла подъехать к дубу, где сидела киса. Поэтому вызволять несчастную из беды пошла женщина из волонтерской службы. Она забралась на дерево и скинула животное с него. Внизу ждали люди, которые растянули несколько тентов.

Кошка удачно приземлилась и попала в руки к новому хозяину. Местная жительница назвала свою питомицу Миён. Животное привыкло к хозяйке за неделю. Теперь она покоряет новые высоты – уже в теплой квартире.

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