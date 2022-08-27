Петербурженка спасла щенка, найденного в пакете у мусорных баков

Собачка Мишель оказалась игривым, активным и дружелюбным питомцем.

Петербурженка Анастасия Федина подарила второй шанс на жизнь двухмесячной собачке Мишель. Щенка выбросили в пакете прямо у мусорных баков. Грустную историю со счастливым концом рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

Девушка рассказала журналистам, как ей удалось обнаружить щенка:

Я поздно вечером пошла выносить мусор и слышу, что кто-то пищит. Потом достаю фонарик, смотрю между баками пакет, разрываю пакет и вижу щенка. Анастасия Федина, петербурженка

Мишель оказалась игривым, активным и дружелюбным питомцем: теперь она обрела семью, состоящую из любящих хозяев и других спасённых животных: пса Игорька, кошки Лесли и котёнка Симки. Собачку осмотрели у ветеринара и выяснили, что она была домашней. Тем не менее, ей поставили прививки и поручили соблюдать карантин.

Мы раньше собирали на улице потерянных собачек или со стаи. Теперь в основном в приюте сейчас все отказные собаки. Заканчивается когда дачный период, звонков гораздо больше. Весной больше звонков, чтобы взять собаку, но мы не отдаем весной, когда только говорят, что на дачу поедет. Все, мы не отдаем. Это понятно, что летом поиграть, а на осень либо там оставят, либо обратно вернут. Тамара Метелева, директор приюта для бездомных животных

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы оказались самыми щедрыми благотворителями.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"