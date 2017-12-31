Петербурженка сообщила по телефону о собственном изнасиловании

В полицию обратился сожитель жертвы, которому пострадавшая успела дозвониться до изнасилования.

В полицию Московского района около часа ночи 3 января дозвонился мужчина, который рассказал о том, что его знакомую пытаются изнасиловать. По словам петербуржца, ему дозвонилась сожительница, которая успела успела прокричать, что ее хотят изнасиловать. После этого в трубке послышался удар и связь оборвалась.

Ситуация осложнялась тем, что пострадавшая не знала, где находится. Однако, 34-летний сожитель прояснил, что полчаса назад до звонка жертва была недалеко от Исаакиевского собора.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают женщину.