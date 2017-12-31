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Петербурженка сообщила по телефону о собственном изнасиловании
Сегодня, 12:34
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lesjasap
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Петербурженка сообщила по телефону о собственном изнасиловании

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В полицию обратился сожитель жертвы, которому пострадавшая успела дозвониться до изнасилования.

В полицию Московского района около часа ночи 3 января дозвонился мужчина, который рассказал о том, что его знакомую пытаются изнасиловать. По словам петербуржца, ему дозвонилась сожительница, которая успела успела прокричать, что ее хотят изнасиловать. После этого в трубке послышался удар и связь оборвалась.
 
Ситуация осложнялась тем, что пострадавшая не знала, где находится. Однако, 34-летний сожитель прояснил, что полчаса назад до звонка жертва была недалеко от Исаакиевского собора. 
 
В настоящее время правоохранительные органы разыскивают женщину. 
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Теги: изнасилование , исаакиевский собор , московский район , розыск человека
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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