Пенсионерка из Ленобласти отдала сына в руки полиции, чтобы отучить его от пьянства

В Ленинградской области местная жительница раскрыла местонахождение сына-преступника, чтобы вывести его из запоя.

В Выборгском районе Ленобласти пожилая женщина передала великовозрастного сына в руки полиции, чтобы хоть на некоторое время остановить его от безудержного пьянства. Пенсионерка решила, что представители закона смогут помощь ее кровиночке отказаться от употребления спиртных напитков и встать на ноги после запоя.

Утром второго марта жительница поселка Пруды позвонила в правоохранительные органы с заявлением на собственного сына. Она выдала оперативникам адрес, по которому проживал мужчина. Выяснилось, что он оказался преступником: его давно искали по делу о покупке и хранении наркотиков. В указанной квартире сотрудники полиции действительно обнаружили беглеца. Затем его передали специалистам из уголовного розыска.

Мать объяснила свой поступок тем, что ее отпрыск в течении трех недель “не просыхал”: постоянный запой надоел родительнице, поэтому она решила бороться с болезнью ребенка экстренными мерами.

