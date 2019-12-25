Жительница Петербурга сбежала из карантина

В Петербурге разыскивают женщину, которая нарушила режим самолизоляции. Об этом сообщила "Фонтанка".
Она обязана была находиться в квартире две недели после возвращения из-за границы. Но полицейские не застали её дома, также со двора исчез и автомобиль нарушительницы.
Полицейские оформили рапорт на женщину. В нём они сослались на распоряжение ГУ МВД Петербурга и области от 26 марта 2020 года № 45 "О мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19", в котором указано о необходимости проверять изолированных граждан.
Теперь женщину привлекут к административной ответственности по статье 19.4 часть 1 КоАП "Неповиновение законному распоряжению должностных лиц органа, осуществляющего государственный надзор".
Ранее мы сообщили, что Беглов призвал жителей Петербурга соблюдать режим самоизоляции.
Фото: Pixabay
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