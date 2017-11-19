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Петербурженка проткнула металлической расческой голову маленькой дочери
Сегодня, 21:31
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IRINA_CHALKINA
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Петербурженка проткнула металлической расческой голову маленькой дочери

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Инцидент произошел из-за личной неприязни женщины к малышке.

Петербурженка во время одной из вспышек гнева ударила металлической расческой свою двухлетнюю дочь. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело в отношении женщины.

Инцидент произошел 11 августа, на  Кубинской улице. Женщина из-за личной неприязни со всей силы ударила малышку по голове расческой с металлическими зубчиками. Ребенка увезли с пробитой головой и инородным телом в головном мозге в детскую больницу Раухфуса.

Петербурженка рассказывает, что она не била дочь, а расческа случайно упала. Такой же версии придерживается и отец семейства. Однако, СК все равно вменяет матери уголовную статью "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего".

Фото: Pixabay

 

 

Теги: жестокое обращение с детьми , мать пробила голову дочери
Категории: Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия Новости СПб

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