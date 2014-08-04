Пожилая петербурженка попала в реанимацию из-за загоревшегося халата

Пострадавшую госпитализировали вечером 16 июня из квартиры дома по улице Смольного.

Пожилая петербурженка оказалась в больнице из-за загоревшегося на ней халата. Об этом стало известно Piter.tv.

Пострадавшую госпитализировали вечером 16 июня из квартиры дома по улице Смольного.

Установлено, что огонь от газовой плиты перекинулся на халат 78-летней женщины. Она получила термический ожог правой руки и половины шеи. В тяжёлом состоянии её поместили в реанимацию.

Ранее в Петербурге мужчина выпрыгнул из окна 5 этажа, спасаясь от собутыльников с ножами.

Фото: Piter.tv