Петербурженку осудили за фиктивную регистрацию 40 мигрантов

Женщина обманула приезжих из Узбекистана и Таджикистана.

В Петербурге осудили местную жительницу за махинации с постановкой на учет иностранцев, сообщили в пресс-службе ведомства. Как выяснилось, Валентина Пронина в минувшем декабре "прописала" в своей квартире 40 мигрантов из Узбекистана и Таджикистана. При этом женщина не собиралась предоставлять иностранцам жилье.

В отношении "заботливой" петербурженки завели уголовное дело по факту фиктивной регистрации мигрантов по месту пребывания в стране. Мировой судья участка №72 приговорил женщину к году и двум месяцам условного лишения свободы. Приговор еще не вступил в силу.

Стало известно, что мотивирует петербуржцев хорошо работать.

Фото: Piter.TV