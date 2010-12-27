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Петербурженка получила тяжёлые ожоги половины тела от сигареты
Сегодня, 19:56
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ProkVad
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Петербурженка получила тяжёлые ожоги половины тела от сигареты

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Женщина вызвала скорую помощь только утром.

Петербургские врачи борются за жизнь женщины, которая получила тяжелые ожоги от сигареты. На ней при посещении уборной загорелось платье.

20 апреля из Кронштадта госпитализировали в ожоговый центр НИИ им. Джанелидзе 53-летнюю пациентку с ожогами половины тела и дыхательных путей. Поврежденные участки были покрыты оплавленной тканью. Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным редакции "Фонтанки", скорую помощь в квартиру на улицу Гусева вызвали утром, а травмы женщина получила накануне вечером. Вернувшись домой, она поспешила в туалет и там же предпочла покурить. От сигареты загорелась одежда.

Боль от ожогов притупил алкоголь в крови. Женщина мучалась всю ночь, наутро ей сталоещё  хуже, понадобились медики.

Фото: pixabay

Теги: больница , ожоги тела , сигарета , спб
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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