Петербурженка получила 500 тысяч рублей за удар коллеги кусторезом по ноге

Во время работы в парке коллега по неосторожности попал в ногу лезвием кустореза 59-летней женщине. Пострадавшая получила открытый перелом большеберцовой кости и стала инвалидом III группы.

Петербурженка взыскала с садово-паркового предприятия 500 тысяч рублей за моральный ущерб от полученной на рабочем месте травмы. Об этом сообщила пресс-служба судебных приставов.

Во время работы в парке коллега по неосторожности попал в ногу лезвием кустореза 59-летней женщине. Пострадавшая получила открытый перелом большеберцовой кости и стала инвалидом III группы.

Мужчина дважды выплачивал коллеге материальную помощь, в том числе за лечение. Также он несколько раз обращался к руководству с просьбой выплатить компенсацию пострадавшей женщине. Работодатель данное обращение проигнорировал.

Суд в итоге встал на сторону пострадавшей женщины и взыскал в её пользу 500 тысяч рублей.

Ранее судебные приставы обязали петербуржца сделать ремонт, чтобы его соседка жила в тишине.

Фото: pixabay (носит иллюстративный характер)