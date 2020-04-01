Петербурженка показала экстремальную подготовку к чемпионату мира по вязанию под хэви-метал

Во время вязания девушка висит вниз головой и даже горит.

Петербурженка Наталья Швецова показала в своем "Инстаграме", как готовится к мировому чемпионату по вязанию под хэви-метал. Необычное, но популярное состязание обещает состояться в финском городе Йоенсуу в середине июля, мероприятие пока не переносили в связи с коронавирусом.

В видео-заявке, которую девушка выложила в сеть 31 марта – в последний день подачи заявок, она вяжет во всех уголках собственной квартиры и, кажется, немного сходит с ума от заключения на карантине. Наталья вяжет на движущемся тренажере для ног, вверх ногами на турнике в дверном проеме, сидя одетой в ванне с нависшей вокруг пряжей. Под конец видео руки девушки в прямом смысле горят огнем, но вязальщица не перестает орудовать спицами. Примечательно, что даже защитную маску для носа Наталья связала себе сама.

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Видео: shveiia / Instagram