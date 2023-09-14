Во Франции высмеяли выступление фон дер Ляйен из-за одной детали

Во время выступления главы ЕК на сессии Европарламента комиссар по внутренним делам вязала носки.

Во Франции высмеяли выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за одной детали. На этот момент обратил внимание политик Флориан Филиппо в своих социальных сетях.

Во время выступления главы ЕК на сессии Европарламента комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон вязала носки. Этот момент попал в трансляцию одного из французских каналов. По словам Филиппо, речь фон дер Ляйен о положении дел в Евросоюзе "была столь утомительна, что один из ее комиссаров предпочла вязать, пока она говорила".

Ранее глава ЕК заявила, что Евросоюз стал геополитическим сообществом.

Видео: YouTube / LeHuffSpot