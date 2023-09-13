Глава ЕК заявила, что Евросоюз стал геополитическим сообществом

Она напомнила, как в 2019 году выступала со своей программой по созданию цифровой и геополитической Европы.

Евросоюз стал геополитическим сообществом после пандемии и конфликта на Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

По ее словам, в 2019 году она выступала со своей программой по созданию цифровой и геополитической Европы. Фон дер Ляйен подчеркнула, что некоторые сомневались в ее реализации.

Мы наблюдали за рождением геополитического союза, который поддерживает Украину, противостоит агрессии России, реагирует на самоуверенные действия Китая. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии

Ранее мы сообщали, что ЕК подготовит проект налога на незапланированную прибыль от реинвестирования активов РФ.

Видео: European Commission