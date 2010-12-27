В полыхающей квартире на Благодатной обнаружили тело петербурженки

В Петербурге заживо сгорела 67-летняя женщина. Тело нашли сотрудники МЧС.

В Московском районе Санкт-Петербурга обнаружили тело женщины, которая погибла при пожаре на Благодатной улице, 59.

Известно, что ночью 31 марта пожар всполохнул в пятиэтажном кирпичном доме на Благодатной улице. Огонь захватил квартиру на четвертом этаже жилого дома. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, а момент тушения они обнаружили тело женщины, судя по всему, это была хозяйка жилища. Погибшей было 67 лет.

По предварительной информации, она отравилась угарным газом. Рассматривается такая причина возгорания, как непотушенная сигарета. Дело в том, что очаг пожара был с дивана.