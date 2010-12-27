Петербурженка добровольно отдала миллион за БАДы, но эффектом осталась недовольна

Пенсионерка осталась недовольна БАДами, за которые отдала около миллиона рублей.

Пожилая жительница Петербурга распрощалась с миллионом ради бесполезных биологических добавок. Правда, позже осознала, что сумма за БАДы слишком завышенная, после чего обратилась в полицию.

В отдел полиции 30 марта 82-летняя бабушка обратилась с заявлением о том, что она приобрела БАДы за 970 тысяч рублей, но покупкой осталась недовольна. Дело в том, что приобретенные вещества оказались не чудо-лекарством, а вот их стоимость вполне чудная.

По словам пенсионерки, биологические добавки она купила у неизвестного молодого человека. Согласно рассказам пожилой женщины, продавец пришел к ней в квартиру на улицу Бурцева, дом№ 1. Кроме того, гость бывал в жилище несколько раз.

Однако вспомнить внешность мужчины женщина не может. Но в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщают, что после рассказа пенсионерки все же возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".