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Петербурженка обвинила своего отца в домогательствах
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Петербурженка обвинила своего отца в домогательствах

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Мужчина приставал к дочери, когда она была подростком.

Жительница Петербурга обвинила отца в домогательствах. По словам девушки, родственник совершал в отношении нее развратные действия в период с 2013 по 2018 год. 

По информации Piter.tv, 22-летняя пострадавшая написала заявление на отца, в котором подробно описала произошедшее. Петербурженка отметила, что мужчина приставал к ней дома. 

Стражи порядка проводят проверку. 42-летнего подозреваемого задержали.

Подробности уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: умер актер и танцор Дмитрий "Пухляш" Красилов из клипа Little Big.

Фото: Piter.tv

Теги: обвинила в домогательствах, полиция, приставал к дочери
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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