Петербурженка обвинила своего отца в домогательствах

Жительница Петербурга обвинила отца в домогательствах. По словам девушки, родственник совершал в отношении нее развратные действия в период с 2013 по 2018 год.
По информации Piter.tv, 22-летняя пострадавшая написала заявление на отца, в котором подробно описала произошедшее. Петербурженка отметила, что мужчина приставал к ней дома.
Стражи порядка проводят проверку. 42-летнего подозреваемого задержали.
Подробности уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.tv: умер актер и танцор Дмитрий "Пухляш" Красилов из клипа Little Big.
Фото: Piter.tv
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