Петербурженка обвинила своего отца в домогательствах

Мужчина приставал к дочери, когда она была подростком.

Жительница Петербурга обвинила отца в домогательствах. По словам девушки, родственник совершал в отношении нее развратные действия в период с 2013 по 2018 год.

По информации Piter.tv, 22-летняя пострадавшая написала заявление на отца, в котором подробно описала произошедшее. Петербурженка отметила, что мужчина приставал к ней дома.

Стражи порядка проводят проверку. 42-летнего подозреваемого задержали.

Подробности уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: умер актер и танцор Дмитрий "Пухляш" Красилов из клипа Little Big.

Фото: Piter.tv