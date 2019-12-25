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Петербурженка обвинила приезжих в изнасиловании 16-летней дочери
Сегодня, 9:54
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Alena_Zinovieva

Петербурженка обвинила приезжих в изнасиловании 16-летней дочери

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Одного из мужчин задержали, второго разыскивает полиция.

Накануне в полицию Петербурга обратилась местная жительница, работающая кассиром в универсаме, и сообщила об изнасиловании своей 16-летней дочери. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам женщины, в неустановленное время 27-летний житель Выборга вступил в сексуальные отношения с несовершеннолетней девочкой. В аналогичном преступлении мать пострадавшей обвинила жителя Владивостока 1978 года рождения.

Жителя Выборга задержали в тот же день. Выяснилось, что он был ранее судим за распространение наркотиков. Второго мужчину разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в поселке Тельмана 13-летний мальчик совершил насильственные действия в отношении 3-летнего приемного брата.

Фото: Piter.TV

Теги: изнасилование, секс с несовершеннолетней
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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amermolin
Сегодня 10:25

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