Петербурженка обвинила приезжих в изнасиловании 16-летней дочери

Накануне в полицию Петербурга обратилась местная жительница, работающая кассиром в универсаме, и сообщила об изнасиловании своей 16-летней дочери. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
По словам женщины, в неустановленное время 27-летний житель Выборга вступил в сексуальные отношения с несовершеннолетней девочкой. В аналогичном преступлении мать пострадавшей обвинила жителя Владивостока 1978 года рождения.
Жителя Выборга задержали в тот же день. Выяснилось, что он был ранее судим за распространение наркотиков. Второго мужчину разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы писали, что в поселке Тельмана 13-летний мальчик совершил насильственные действия в отношении 3-летнего приемного брата.
Фото: Piter.TV
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