Петербурженка ночью грозилась взорвать весь город

Полицейским удалось вычислить номер телефона, с которого поступили звонки.

Петербургские полицейские разыскивают 45-летнюю женщину, которая в ночь с 7 на 8 февраля грозилась взорвать весь город. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Звонок в службу "112" поступил около часа ночи. Незнакомка заявила, что у нее есть тротил, и она взорвет им главное управление МВД РФ. Через несколько минут женщина перезвонила и теперь уже угрожала взорвать весь Петербург.

Стражам порядка удалось установить номер телефона, с которого поступили звонки. По месту жительства петербурженку не нашли. В настоящее время телефонную террористку разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Проводится проверка по факту случившегося.

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