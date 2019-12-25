Петербурженка обнаружила по соседству разлагающийся труп мужчины в полиэтилене

Внешних признаков насильственной смерти на теле умершего зафиксировано не было.

Накануне в полицию Петербурга обратилась местная жительница и заявила об обнаружении трупа мужчины в соседней квартире. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, она наткнулась на умершего соседа 1965 года рождения в квартире дома №3 на Аэродромной улице. Бездыханное тело было завернуто в полиэтилен и уже начало разлагаться.

Медики осмотрели труп и не нашли на нем внешних признаков насильственной смерти. В момент обнаружения тела в квартире находился безработный местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Полиция забрала его в отдел для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ранее мы писали, что возле канавы в Приморском районе нашли труп мужчины с длинной бородой.

Фото: Piter.TV