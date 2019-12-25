Возле канавы в Приморском районе нашли труп мужчины с длинной бородой

Днем 16 июня в полицию Приморского района Петербурга поступило сообщение об обнаружении трупа неизвестного мужчины. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Тело лежало возле канавы, в 100 метрах от проезжей части на обочине. Его нашли неподалеку от дома №12 на Коннолахтинском проспекте.
Умершему на вид 50 лет, у него славянский тип лица и длинная борода. Он был одет в черную кепку, серую футболку с бежевой полоской на груди, черные штаны и такого же цвета кроссовки.
На труп наткнулся 34-летний петербуржец. Он пояснил, что 16 июня около 14:30 вез на автомобиле мебель знакомой и остановился, чтобы свериться с маршрутом. В этот момент он заметил мертвого незнакомца на обочине. Видеонаблюдение на месте происшествия не ведется.
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Фото: pixabay.com
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