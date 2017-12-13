Пенсионерка через Прокуратуру добилась от ЖКС перерасчета коммунальной платы

Пожилая жительница Колпинского района заставила ЖКС уменьшить коммунальную выплату.

Пожилая петербурженка добилась от ЖКСа справедливости. Женщина обратилась в Прокуратуру с требование пересчета платы за коммунальные услуги. В результате “Жилкомсревис номер 1 Колпинского района” обязали переделать документацию и провести перерасчет. Должностное лицо, ответственное за правонарушение привлечено к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили представители надзорного ведомства по региону.

Известно, что пенсионерка обратилась в отделение ЖКС с просьбой пересчета денежной выплаты по трем квитанциям. Однако, коммунальная службы не отреагировала на запрос, и в очередной раз прислала счет с повышенным потреблением воды. Женщину не устроило, что ей не посчитали реальный расход горячей и холодной воды. По данным местной жительницы, в ее дома вообще не проводился перерасчет. Из-за этого предоставленные квитанции не могут содержать достоверные данные о количестве потребленных ресурсов.

Компанию обязали устранить нарушения и пересчитать платежи за коммунальные услуги.

