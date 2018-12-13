Пьяный петербуржец вытолкнул сожительницу из окна 4-го этажа

Женщина попала в Александровскую больницу с различными травмами.

В Невском районе Петербурга задержали 34-летнего безработного мужчину, которого подозревают в покушении на убийство. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

В субботу, 11 мая, между петербуржцем и его 32-летней сожительницей произошел конфликт. Пара поссорилась во время распития спиртных напитков. Когда женщина пошла "остыть" на подоконник, мужчина подошел к ней и столкнул с 4-го этажа.

Пострадавшую обнаружили возле дома №16 по Фарфоровской улице. Ее увезли в Александровскую больницу с травмами, характерными для падения с высоты.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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Фото: Piter.TV