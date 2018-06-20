Двухлетняя малышка выжила после падения с восьмого этажа в Колпино

Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными травмами.

Накануне в больницу города Колпино поступила двухлетняя девочка. Малышка выпала из окна восьмого этажа и осталась жива. Об этом пишут "Невские новости".

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму грудной клетки, а также гематомы и ссадины на различных частях тела.

Известно, что ребенок проживает в благополучной семье. Полиции предстоит выяснить, при каких обстоятельствах упала девочка, и где в этот момент находились ее родители.

Ранее мы писали, что в Ленобласти женщина выпала из окна третьего этажа и осталась жива.

Фото: Piter.TV