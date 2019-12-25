Петербуржец зафиксировал задержки в работе сервиса инвестиций "Тинькофф Банка"

Он отметил: для брокера, отслеживающего котировки, такое недопустимо. Банк, в свою очередь, ответил клиенту, что специалисты устранили проблему

Петербуржец в своем отзыве в работе банка сообщил о серьезных задержках в работе соответствующего приложения при брокерском обслуживании в "Тинькофф Банке". Его отзыв опубликован на одном из сайтов, посвященном банковской системе России.

Говоря о брокерском обслуживании, он написал, что "приложение работает с серьезными задержками, котировки и стоимость акций обновляются очень долго" "На бирже (где может быть важна каждая секунда) такой сервис недопустим. Расчет средней вообще обновляется минут 15 - в результате нет достоверных данных о стоимости всей позиции. В чате ничем помочь не могут, да и отвечают далеко не сразу. Печально, что сбои учащаются...", - отметил петербуржец в своем отзыве.

В банке выразили сожаление, что клиенту "пришлось столкнуться со сложностями в работе сервиса инвестиций". "В наши планы не входило их приносить. Примите, пожалуйста, извинения за неудобства. Ситуацию с задержкой обновления информации коллеги оперативно устранили и приложат все усилия, чтобы избежать подобных инцидентов в дальнейшем", - говорится в ответе "Тинькофф Банка" на отзыв клиента.

Банк также сообщил, что ожидание в чате связано с большим количеством обращений. Из ответа следует, что специалисты кредитной организации ведут работу "над оптимизацией процессов, чтобы исключить длительное ожидание ответов".

Как отмечают эксперты, для брокеров действительно очень важно оперативное обновление котировок. Ведь цены акций могут резко измениться. Например, после публикации той или компанией своей отчетности. В таком случае брокер должен быстро среагировать на случившееся. Иначе он может просто напросто потерять часть своих денег.

Ранее Piter.tv сообщало о том, что петербуржцу пришлось понервничать перед визитом в "МТС банк" его 88-летней мамы. В итоге, правда, все прошло хорошо.

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