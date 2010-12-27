Петербуржец за 4 дня вынес с электроподстанции 700 кг цветных металлов

Похитителя остановил и задержал патруль Росгвардии.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга мужчина несколько дней расхищал имущество электроподстанции. В четверг, 29 марта, 35-летнего правонарушителя задержал патруль силовиков. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны Росгвардии по Санкт-Петербургу.

Патруль с гвардейцами на борту заметил странного мужчину с тяжелым мешком за плечами в 21.45. Человек шел по улице Красина и старался перекинуть поклажу через забор электроподстанции. Подозрительную личность остановили и допросили. Мужчина путался в показаниях и не смог объяснить наличие профессиональных запчастей в своем мешке.

Позже оказалось, что петербуржец начал разворовывать полузабытую станцию еще 4 дня назад. За это время он успел вынести оттуда 700 килограммов цветных металлов. В своей работе злоумышленник использовал лом, плоскогубцы и фонарик с мешком. Теперь его будут судить по статьям 158 (кража) и 228 (незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ) УК РФ.

Фото: Piter.TV