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Петербуржец выкрал ребенка у бывшей жены
Вчера, 23:01
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IRINA_CHALKINA
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Петербуржец выкрал ребенка у бывшей жены

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Известно, что мать девочки хотят лишить родительских прав.

Житель Петербурга похитил нессовершеннолетнюю девочку у бывшей жены. Об этом сообщает Петербургский Дневник.

Инцидент произошел  на проспекте Большевиков, 15. Отец заранее спланировал похищение дочери. Для осуществеления задуманного мужчина попросил о помощи племянницу и ее мужа, которые и увезли несовершеннолетнюю на машине в одну из семейных встреч. Известно, что девочка пропала накануне  судебного разбирательства.

Ребенка укрыли в Тамбове, где на данный момент проживает ее отец с новой семьей. 

Известно, что мать девочки хотят лишить родительских прав.

Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

Фото:Pixabay

Теги: похищение ребенка
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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