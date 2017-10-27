Петербуржец выкрал ребенка у бывшей жены

Известно, что мать девочки хотят лишить родительских прав.

Житель Петербурга похитил нессовершеннолетнюю девочку у бывшей жены. Об этом сообщает Петербургский Дневник.

Инцидент произошел на проспекте Большевиков, 15. Отец заранее спланировал похищение дочери. Для осуществеления задуманного мужчина попросил о помощи племянницу и ее мужа, которые и увезли несовершеннолетнюю на машине в одну из семейных встреч. Известно, что девочка пропала накануне судебного разбирательства.

Ребенка укрыли в Тамбове, где на данный момент проживает ее отец с новой семьей.

Известно, что мать девочки хотят лишить родительских прав.

Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

Фото:Pixabay