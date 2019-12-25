В Екатеринбурге петербуржца арестовали на 5 суток из-за скандала в самолёте

Он требовал открыть туалет во время посадки самолёта.

В аэропорту "Кольцово" полицейские привлекли к административной ответственности петербуржца за нарушение общественного порядка во время посадки самолета. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

В полицию поступило сообщение о том, что к прибывающему из Владивостока воздушному судну требуется наряд полиции. По информации, полученной от экипажа, транспортные полицейские задержали ранее не имевшего проблем с законом 39-летнего жителя Петербурга. Установлено, что при посадке самолёта в аэропорту Кольцово он попытался попасть в туалетную комнату, которую, в целях безопасности пассажиров, закрывают на время взлета и снижения самолета. Данная ситуация вызвала у петербуржца негодование, он начал выражаться нецензурной бранью. Бортпроводники сделали мужчине замечания и попросили на время посадки занять свое место. Однако авиапассажир продолжал возмущаться и оскорблять представителей авиакомпании.

Транспортные полицейские доставили нарушителя в дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту Кольцово. Мужчина оказывал сопротивление, в связи с чем правоохранители применили физическую силу и наручники.

В отношении петербуржца транспортные полицейские составили административный протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ и до рассмотрения материала поместили дебошира в специальное помещение для задержанных лиц.

В этот же день протокол рассмотрен Октябрьским районным судом Екатеринбурга, нарушителю назначено наказание в виде 5 суток административного ареста.

Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО